Corpo de mulher encontrado numa praia em Gaia

O corpo de uma mulher foi encontrado numa praia em Gaia, esta quinta-feira de manhã.

A identidade ainda não foi apurada, devido ao avançado estado de decomposição do corpo, segundo o Correio da Manhã.

O alerta foi dado por volta das 9h30 para os bombeiros de Coimbrões, na praia do Cabedelo do Douro.



Os Sapadores de Gaia foram também acionados, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia.



A Polícia Marítima do Porto foi mobilizada para o local.