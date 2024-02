Guerra. Morreu maioria dos tripulantes de navio russo afundado pela Ucrânia

A maioria dos tripulantes que estavam a bordo do navio da frota russa do Mar Negro, que a Ucrânia afirma ter afundado, morreram.

De acordo com os serviços secretos militares ucranianos (GUR), numa nota esta quarta-feira, o navio estava há dez dias estacionado perto de um muro de amarração especial, a partir do qual os russos “carregam os navios com armas e equipamento militar” e “estava carregado durante o afundamento”.

Andri Yusov, porta-voz do GUR, ainda sobre o caso, disse aos jornalistas ucraniano que “a maior parte da tripulação do ‘Caesar Kunikov’ destruído morreu”, e que “o navio se afundou e não pode ser recuperado”.

Recorde-se que navio era um dos mais recentes da frota russa e tinha capacidade para transportar 87 tripulantes.

De acordo com os serviços secretos militares ucranianos, o “Caesar Kunikov” foi atacado por ‘drones’ navais ucranianos Magura V5 numa operação do Grupo 13 das forças especiais do GUR. O navio sofreu furos significativos a bombordo e começou a afundar-se.