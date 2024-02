Putin aprova lei para confiscar bens de quem criticar o exército

Uma Lei promulgada, esta quarta-feira, pelo chefe de Estado russo, Vladimir Putin, irá permitir que sejam confiscados bens e dinheiro a pessoas condenadas pela divulgação de “informações falsas” sobre o exército a serviço da Rússia.

Moscovo já tinha proibido, em fevereiro de 2022, qualquer tipo de criticas ao exército.

Este novo texto, de acordo com a AFP, foi aprovado já no final de janeiro, pela Duma, a câmara baixa do parlamento russo. Tendo sido aprovado, no inicio de fevereiro, pela câmara alta, o Conselho de Federação.

O decreto presidencial, assinado por Putin, que está no poder há mais de 20 anos e é candidato a um novo mandato, foi publicado esta quarta-feira, dois anos após o início do ataque à Ucrânia.

A repressão na Rússia tem levado ao encerramento de vários órgãos de comunicação social, classificados como hostis pelo Kremlin, e à fuga de muitos críticos e ativistas para o estrangeiro.