Situação de seca diminuiu em janeiro na região Sul

O boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica que a situação de seca meteorológica diminuiu, no decorrer do mês de janeiro, mas o sotavento algarvio permanece na classe de seca moderada.

No final de dezembro, cerca de 38% do território encontrava-se em situação de seca meteorológica, contudo, a 31 de janeiro, apenas 20% do território se encontrava nessa situação. As zonas afetadas são parte da zona centro e sul de Portugal continental.

Também no final de janeiro, encontrava-se em seca meteorológica a parte Sul do distrito de Setúbal e os distritos de Beja e Faro, mas com uma intensidade inferior a dezembro.

O IPMA reforça ainda que, no fim do mês passado, registou-se uma diminuição da área, de Portugal Continental, em classe de seca moderada, oscilando de 16,2% em dezembro para 2% em janeiro. Tendo também sido notada a descida nas classes de seca fraca, de 21,4% para 18,3%, chuva moderada, de 19,5% para 8,2% e chuva severa, de 05% para 0,3%.

No final de janeiro, 36,6% do território estava na classe chuva moderada e 34,6% em normal.

Os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) informam também uma alteração na quantidade de água nas albufeiras monitorizadas. Até 12 de fevereiro, 51% das albufeiras monitorizadas registavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 15%, inferiores a 40%.

A bacia do barlavento, a 12 de fevereiro, permanecia a ser a que menos quantidade de água disponibilizava, apenas 10,9%, em contraste com a média, que é de 75,7%. Porém, registou-se um aumento da quantidade de água disponível, pois em janeiro apresentava apenas 9,4%.