Condutor atropela homem e foge sem prestar auxílio em Braga

Um homem foi atropelado; este domingo à tarde em São Vicente, Braga; por um condutor que não parou para prestar auxílio.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Braga e pelo INEM, segundo o Correio da Manhã.

A vítima foi levada para o hospital com uma fratura numa das pernas.

As circunstâncias do atropelamento estão a ser investigadas pela PSP.