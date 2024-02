Israel anuncia resgate de dois reféns em Rafah

O exército de Israel anunciou, esta segunda-feira, o resgate de dois israelitas feitos reféns, em outubro pelo Hamas, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Os dois reféns, identificados como Fernando Simon Marman, de 60 anos, e o cunhado, Louis Har, de 70, nascido na Argentina, estão bem de saúde e foram transferidos para centros de saúde para exames médicos, adiantaram as Forças de Defesa de Israel.

Segundo um comunicado das autoridades israelitas, a libertação ocorreu na sequência de uma operação conjunta com o serviço de segurança e informações e com a polícia israelita, em Rafah, junto à fronteira com o Egito.

Os dois reféns foram libertados após as forças israelitas terem entrado num apartamento de um edifício residencial, onde se registaram confrontos com homens armados. "três terroristas foram mortos no edifício", anunciaram as Forças de Defesa de Israel.

De acordo com autoridades palestinianas, a operação agora lançada por Israel em Rafah causou a morte de pelo menos sete pessoas.