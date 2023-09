Retomadas buscas por pescador desaparecido em Peniche

As operações de busca estão a ser coordenadas no local pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Peniche, contando com a colaboração de elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Peniche, tripulantes da Estação Salva-vidas de Peniche, elementos do Projeto ‘SeaWatch’" e o navio NRP Sines, da Marinha Portuguesa.