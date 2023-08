Nova época, vencedores antigos

Com o início do campeonato italiano e alemão, pode dizer-se que a bola já rola nos grandes estádios europeus para gáudio de milhões de adeptos. No começo da época as expectativas são sempre elevadas, depois vão-se ajustando com o passar das semanas. O campeonato inglês está como terminou em 2022/23, com o campeão Manchester City e o Arsenal na frente, tendo a companhia do Brighton, estas as únicas equipas que venceram os jogos já disputados. Os outros candidatos ao título na Premier League já perderam pontos, caso do Liverppol, Tottenham e Manchester United. O Chelsea da era Pochettino continua sem vencer o que demonstra, uma vez mais, que não basta injetar milhões de euros para se ter uma equipa ganhadora. Em Espanha, Real Madrid e Valencia são as únicas equipas que fizeram o pleno de vitórias esta temporada. Na Serie A italiana, o campeão Nápoles entrou a ganhar. No duelo entre treinadores portugueses, Paulo Sousa (Salernitana) foi a casa de José Mourinho (Roma) estragar-lhe a festa ao empatar, um resultado encorajador para a equipa de Salerno. Na liga francesa, o campeão PSG, Mbappé voltou à equipa e até marcou, continua sem vencer, com isso é o Mónaco que está na frente.