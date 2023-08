Alegada morte de Prigozhin é "bom para a Ucrânia", diz Zelensky

A alegada morte do líder do Grupo Wagner é "uma coisa boa" para a Ucrânia, disse esta quinta-feira Volodymyr Zelensky.

"Claro que é uma coisa boa para a Ucrânia. Não temos nada a ver com isso, sabemos quem foi", disse Volodymyr Zelensky, na primeira reação à presumível morte de Yevgeny Prigozhin, em conferência de imprensa conjunta com homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial, em Kiev.

“Quando eu pedi apoio aéreo aos parceiros não era isto que tinha pensado”, disse, brincando com a situação.

Recorde-se que, ontem, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) indicou que Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, era um dos passageiros do jato privado que se despenhou a norte de Moscovo, em que todos os ocupantes morreram.