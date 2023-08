Ameaça de bomba obriga a evacuação da Torre Eiffel

O pátio e a Torre Eiffel foram evacuados "na sequência de um alerta de bomba", segundo uma fonte policial relatou ao jornal Le Parisien este sábado.

A evacuação, iniciada cerca das 12h, foi efetuada por precaução e às 13h30 todos os visitantes já tinham sido retirados.

De acordo com o jornal francês, a polícia está no local para fazer verificações. “É um procedimento habitual neste tipo de situação, mas raro”, garante a empresa de exploração do monumento.

A evacuação ocorreu nos três andares do monumento, incluindo o restaurante da torre, assim como o pátio, acrescentou a fonte policial.