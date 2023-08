Fogo obriga a corte da EN 113 entre Leiria e Ourém

A Estrada Nacional 113 (EN 113) foi cortada na sequência do incêndio que deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira no Arrabal, freguesia do concelho de Leiria.

Fonte da GNR disse, em declarações à agência lusa, que o corte da via ocorre nos dois sentidos.

Ainda em Leiria, um outro incêndio, na freguesia de Caranguejeira, está ativo, estando a ser combatido por 136 operacionais, apoiados por 41 veículos e um meio aéreo.