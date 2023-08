Já foram enviadas mais de 56 mil candidaturas para o ensino superior

Já foram apresentadas mais de 56 mil candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, que termina esta segunda-feira.

Segundo os dados atualizados diariamente na página da Direção-Geral do Ensino Superior, até ao final deste domingo, a primeira fase do concurso contava com 56.434 candidatos.

Estas candidaturas são ligeiramente mais baixas do que aquelas registadas em 2022 quando, a um dia do término do prazo, tinham-se candidatado 58.110 estudantes.

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior começa esta segunda-feira. No primeiro dia, foram apresentadas a candidatura 12.939 estudantes, para um total de 54.311 vagas.

Este ano, as instituições de ensino superior tem mais 275 lugares disponíveis do que inicialmente anunciado e mais 671 do que no ano passado.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional vai ser anunciado no dia dia 27 de agosto, mais cedo do que nos anos anteriores, de forma a assegurar um intervalo mínimo de 15 dias entre a colocação na primeira fase e o início das aulas.