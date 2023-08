Recusada a entrada a 168 pessoas nas fronteiras portuguesas

As autoridades portuguesas já fiscalizaram mais de um milhão de entradas no país, desde o início de reposição do controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, a 22 de julho.

Segundo dados do Sistema de Segurança Interna, revelados esta quarta-feira, foram controladas 16.637 viaturas, incluindo veículos ligeiros e pesados, principalmente de passageiros, nas fronteiras terrestres. Nas fronteiras aéreas foram verificados 5.614 voos e e 1.559 embarcações foram fiscalizadas nas fronteiras marítimas.

Até ao momento, 168 pessoas foram impedidas de entrar no país, que assiste ao segundo dia da Jornada Mundial da Juventude, agora já com a presença do Papa em Portugal.