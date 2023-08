Guerra: Putin condecora viúvas de soldados russos mortos em combate

Vladimir Putin condecorou, esta quarta-feira, duas viúvas num tributo do Governo russo aos seus maridos, que acabaram por morrer em combate na Ucrânia, na sequência da invasão russa.

"Quero dirigir-me às famílias de todos os nossos camaradas que não virão pessoalmente receber as suas condecorações. Quero que todos os meus colegas em todo o país me escutem a partir desta sala do Kremlin: estas são as nossas famílias e os seus filhos são os nossos filhos. Temos de nos comportar com eles em conformidade", afirmou o líder russo.

"Não porque alguém tenha escrito ou ordenado que isso aconteça, vem do coração", acrescentou.