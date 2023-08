Putin quer apoio de Erdogan para exportar cereais russos

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu auxílio ao seu homólogo turco, Recep Tayyp Erdogan, de forma a exportar os cereais russos e contornar as sanções do Ocidente.

"Dadas as necessidades alimentares dos países mais carenciados, estão a ser trabalhadas opções para permitir a entrega de cereais russos (...) Existe vontade de cooperar nesta área com a Turquia", afirmaram as autoridades russas, através de um comunicado.

Na conversa entre os dois líderes, estes acordaram ainda a visita do Presidente russo à Turquia, embora não tenham adiantado mais dados sobre esta viagem.

O russo revelou a Erdogan que não tenciona retomar a Iniciativa do Mar Negro, para permitir a exportação de cereais, depois de ter recusado o prolongamento do acordo, em julho.

Putin disse que a sua execução não é favorável aos interesses de exportação dos cereais e fertilizantes russos.

O seu homólogo turco recordou a importância de evitar medidas que possam "aumentar as tensões durante a guerra entre a Rússia e Ucrânia", de acordo com o comunicado da presidência turca.

Erdogan salientou que a saída da Rússia do acordo não beneficia ninguém e que entre os mais afetados estão os países mais vulneráveis e carentes de cereais.