Faro. Comandante exonerado após roubo de lancha de narcotráfico que estava apreendida

O comandante da Zona Marítima do Sul, Rui Santos Pereira, foi exonerado do cargo, na sequência do furto de uma lancha apreendida por suspeitas de ser usada para tráfico de droga.

A embarcação estava atracada num cais reservado à Polícia Marítima, em Faro, quando foi levada.

O roubo da lancha terá ocorrido no fim de semana passado, segundo o Correio da Manhã.



As autoridades tentam agora localizar a embarcação roubada e recusam comentar “operações em curso”, escreve o mesmo jornal.

Rui Santos Pereira será substituído Mário Figueiredo, que comandava a Capitania da Nazaré, e que assumirá as novas funções esta quarta-feira.