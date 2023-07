Homem morre após ser esfaqueado junto ao Hospital de S.João

O homem de 27 anos que foi esfaqueado na sexta-feira à noite junto ao Hospital de S. João, no Porto, acabou por morrer, depois de ter dado entrado no hospital em estado muito grave, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, uma discussão entre várias pessoas, com idades entre os 25 e os 30 anos, acabou em diversas agressões, entre as quais uma com arma branca.

A vítima mortal, um cidadão da Costa do Marfim com 27 anos, sofreu ferimentos graves e morreu já no hospital.

O suspeito será um colega de trabalho da vítima e está em fuga.