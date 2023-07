Ucraniana que se recusou a cumprimentar russa desqualificada dos Mundiais de Esgrima

A atleta ucraniana Olga Kharlan foi desqualificada, esta quinta-feira, da prova de sabre dos Mundiais de Esgrima, em Milão, por se ter recusado a cumprir a sua adversária, a russa Anna Smirnova, depois do encontro que venceu por 15-7.

A desqualificação foi decidida pouco depois do final do combate entre Olga Kharlan, tetracampeã do mundo de sabre, e Anna Smirnova, que foi o primeiro confronto entre atletas ucranianos e russos em qualquer modalidade desde a invasão da Ucrânia, à exceção do ténis.

Kharlan recusou-se a cumprimentar Smirnova, que compete na qualidade de "atleta individual neutra", e esta manteve-se vários minutos na pista, como forma de protesto pela conduta da adversária.

As regras da Federação Internacional de Esgrima, que até março deste ano era liderada pelo oligarca russo Alisher Usmanov, obrigam a que os atletas se cumprimentem no final do combate.