Zelensky acusa prolongamento das restrições aos cereais de ser "inaceitável"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ser "inaceitável" a eventualidade de um prolongamento das restrições à exportação dos cereais ucranianos na União Europeia.

Esta acusação chega numa altura em que os cinco Estados vizinhos desejam um prolongamento das restrições de forma a protegerem os seus agricultores.

"Qualquer extensão das restrições é absolutamente inaceitável e francamente antieuropeia. A Europa tem a capacidade institucional de agir mais racionalmente em vez de fechar a fronteira a uma mercadoria particular", afirmou o Presidente ucrâniano, durante a sua intervenção diária partilhada nas redes sociais, acrescentando que espera que "a parte europeia cumpra as suas obrigações" quando as restrições existentes expirarem, em 15 de setembro.

Polónia, Bulgária, Hungria, Eslováquia e Roménia revelaram, esta quarta-feira, que assinaram uma declaração comum, em que pedem à Comissão Europeia o prolongamento o embargo às importações de cereais ucranianos nos seus territórios até ao final do ano.