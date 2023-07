PSP recebeu 10 mil queixas desde 2019 relacionadas com abandono e maus-tratos de animais

Desde 2019 que a PSP recebeu mais de 10.000 denúncias relacionadas com abandono ou maus-tratos a animais.

Em comunicado, a força de segurança explica que, entre 2019 e 2022, o número anual de denúncias veio aumentando, chegando a 2.924 no ano passado. No primeiro trimestre deste ano foram registadas 651 denúncias.

Por sua vez, entre as 10.250 denúncias, as mais comuns estão relacionadas com cães a ladrar em varandas, pátios e outros locais idênticos sujos e com mau cheiro, animais presos sem água e/ou comida, passeio de cães sem trela, agressividade dos animais e animais agredidos de forma violenta como forma de educar.

Desde 2019 (excetuando 2020/2021, devido à pandemia de covid-19) os números indicam uma "acentuada descida nos crimes de maus tratos e abandono de animais de companhia", diz a polícia, acrescentando que ainda assim os dados "estão muito longe daquele que é o objetivo da PSP e do Programa Defesa Animal".

Os números sobre o bem-estar animal foram divulgados a propósito do 8.º aniversário do Programa Defesa Animal, que se assinala no sábado.