Portugal com a pior campanha de cereais de sempre em 2022

Portugal registou no inverno de 2022 a pior campanha de sempre nos cereais, porque a seca em Portugal continental "foi das mais severas" desde que existem registos sistemáticos, indicou esta sexta-feira o Instituo Nacional de Estatísitica.

Segundo o INE, a "campanha de cereais de inverno de 2022 foi a pior de sempre, tendo sido inclusivamente inferior à produção da campanha de 2012, coincidindo as piores campanhas cerealíferas com as secas mais graves".

O ano agrícola de 2021/2022 foi "extremamente quente", sendo mesmo o mais quente desde 1931/32 e muito seco, que refere que "a seca meteorológica de 2022 foi das mais severas desde que existem registos sistemáticos, com praticamente todo o território continental em seca severa e extrema nos meses de fevereiro, maio, junho, julho e agosto".