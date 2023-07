Zelensky assegura exportações de cereais

Apesar de a Rússia ter suspendido o acordo de exportação de cereais, o Presidente ucraniano garantiu, esta segunda-feira, que o seu país está pronto para continuar a exportar os alimentos através do mar negro.

“Mesmo sem a Rússia, tudo deve ser feito para que possamos usar este corredor (para exportações) no Mar Negro. Não temos medo", disse o líder ucraniano, através de um comunicado.

A Rússia anunciou hoje que vai suspender a sua participação no acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro.

A informação foi avançada pelo Kremlin esta segunda-feira, dia limite para a renovação do acordo.

“O acordo do Mar Negro termina de facto hoje", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitindo que a Rússia possa voltar a dar luz verde se as suas condições forem satisfeitas.