Gondomar. Mulher incendiou carros e lojas para se vingar de ex-companheiro

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra uma mulher por ter incendiado vários carros, estabelecimentos comerciais e uma habitação em Gondomar, no distrito do Porto, por "vingança", informou a Procuradoria-Geral Regional do Porto, esta segunda-feira.

No total, estão em causa 16 crimes de incêndio, um deles na forma tentada, ocorridos entre dezembro de 2022 e fevereiro.

Segundo a acusação, a arguida incendiou vários carros, estabelecimentos comerciais e uma habitação.

A mulher terá usado "material acelerante de combustão”, para destruir bens “pertencentes ao companheiro ou a pessoas das suas relações pessoais", agindo por ciúmes e vingança, após separação.