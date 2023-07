Jovem que esteve desaparecido em Esmoriz em coma induzido

O jovem, de 22 anos, que foi encontrado numa zona de denso canavial, na Barrinha de Esmoriz, na quarta-feira à tarde depois de ter desaparecido no domingo de manhã, foi colocado em coma.

Ainda não se conhecem as circunstâncias do seu desaparecimento, pois por indicação médica ainda não prestou declarações às autoridades, estando em coma induzido desde que deu entrada no Hospital de Santa Maria da Feira, para evitar que o seu estado de saúde, estável mas preocupante, se agravasse, segundo o Correio da Manhã.

Recorde-se que o jovem foi encontrado três dias depois de ter sido visto pela última vez, no domingo de manhã, a um quilómetro do recinto onde decorria o festival Sound Waves, em Esmoriz, a que assistiu na noite anterior ao seu desaparecimento.

Quem o encontrou no denso canavial adiantou, segundo o mesmo jornal, que o jovem tinha sinais de ter estado muito tempo na água.