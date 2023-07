Embarcações proibidas de se aproximarem de orcas

A partir desta terça-feira, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) proíbe as embarcações marítimo-turísticas de se aproximarem de grupos de orcas.

"Sendo desconhecidas as razões deste comportamento recente e repetitivo para com as embarcações, sabe-se que as interações iniciais, conduzidas por um reduzido grupo de orcas juvenis, são atualmente realizadas por um conjunto mais alargado de animais", explica o ICNF, em comunicado.

O instituto explica ainda que a interação mais intensa das orcas com semirrígidos ou outro tipo de embarcações de menores dimensões pode originar consequências graves.

Para contrariar a tendência, é aconselhado que nos casos em que as orcas se tentem aproximar das embarcações, estas se afastem. Caso os animais cheguem perto dos barcos a embarcação deve ficar parada deixando o motor em funcionamento, só retomando quando os bichos se afastarem.

Estas proibições estão abrangidas por um decreto-lei que visa a conservação de habitats naturais e da fauna e da flora selvagens do território da União Europeia.