Novo Cartão de Cidadão vai servir de bilhete para transportes públicos

O novo Cartão do Cidadão, que terá um novo desenho gráfico, vai servir para andar nos transportes públicos e para abrir uma conta bancária online, uma das 18 medidas do programa do Governo SIMPLEX, que são apresentadas esta segunda-feira.

“Em 2023, com foco nos três eixos de ação - aproximar, antecipar e automatizar -, pretende-se que o SIMPLEX continue a melhorar a qualidade de vida das pessoas e das empresas”, diz o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, em comunicado, enviado às redações.

“O Plano de Recuperação e Resiliência e a cocriação entre as várias áreas da Administração Pública e as pessoas vão potenciar a dinâmica de inovação e de criação de novos e melhores serviços, com particular destaque para a simplificação de processos e formas de interação mais inclusivas”, diz ainda a nota.

Entre as medidas está ainda a criação de um sistema de cruzamento automático de ofertas e procura de emprego, que visa dar “uma resposta mais ajustada às necessidades das pessoas”, denominado de “Emprego+Ágil”.

Inclui, também, o Atestado Multiuso Uma Só Vez, destinada a pessoas com incapacidade, visa “implementar um processo integrado” que integrará “todos os serviços associados, garantindo a redução das deslocações e considerando especialmente a situação de fragilidade em que a pessoa utente se encontra.”