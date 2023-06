Diretor da OMS elogia resposta de Portugal à pandemia de covid-19

Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, elogiou esta quarta-feira a resposta de Portugal à pandemia de covid-19.

"Seria omisso se não reconhecesse o tremendo trabalho de Portugal como nação, na sua resposta à pandemia da covid-19. O país respondeu rapidamente e teve uma das maiores taxas de vacinação do mundo", disse Ghebreyesus, que se encontra na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, para receber o doutoramento 'honoris causa'.

"Não se enganem, a pandemia está longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Neste mundo de crises, precisamos estar mais bem preparados", acrescentou.

“Sistemas de saúde fortes e resilientes, compostos por profissionais de saúde com salários decentes, boa formação e condições de trabalho adequadas são a melhor maneira de manter as nossas sociedades saudáveis e de as proteger contra as emergências sanitárias do futuro", disse ainda.