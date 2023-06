Reunião sobre adesão da Suécia acontece antes de cimeira

O líder da NATO garantiu que a organização vai manter as negociações sobre a adesão da Suécia à Aliança Atlântica antes da cimeira do próximo mês e com o acordo da Turquia.

Jens Stoltenberg revelou que conversou com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e que "concordou em convocar uma reunião de alto nível em Bruxelas antes da cimeira", que vai acontecer em Vílnius.

"Essa reunião juntará ministros dos Negócios Estrangeiros, chefes de serviços de informações e conselheiros de Segurança Nacional. O objetivo é conseguir progressos rumo à adesão da Suécia à NATO", explicou o Stoltenberg.

O país nórdico foi convidado a entrar para a Aliança Atlântica em junho de 2022, contudo o seu processo precisa de ser ratificado por todos os 31 estados-membros, incluindo Turquia e Hungria, que têm colocado obstáculos para esta adesão.

Diversos países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos, têm pedido a Ancara para não impedir a adesão da Suécia, alegando que o Governo sueco respeitou os termos de um acordo alcançado com as autoridades turcas, no que diz respeito à atitude contra os movimentos de oposição curdos, incluindo o Partido dos Trabalhadores Curdos, que a Turquia classifica como grupo terrorista.