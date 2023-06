JMJ. Câmara de Lisboa dá tolerância de ponto aos trabalhadores dia 4 de agosto

A Câmara de Lisboa vai conceder, no dia 4 de agosto, tolerância de ponto aos trabalhadores do município para poderem participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"No âmbito da viagem apostólica de sua santidade o Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que ocorrerá em Lisboa e por forma a permitir que os trabalhadores do município se associem às celebrações deste evento de relevância e dimensão única para a nossa cidade, concedo aos trabalhadores do município de Lisboa tolerância de ponto no dia 04 de agosto", lê-se no despacho assinado esta segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), de acordo com a agência Lusa.

Por sua vez, os trabalhadores responsáveis por serviços considerados essenciais e em que a natureza das funções não permite beneficiarem da tolerância de ponto neste dia vão poder usufruir da medida "em data a acordar com o respetivo dirigente".

Carlos Moedas, na mesma nota, agradece o empenho dos trabalhadores do município, que ajudam a que Lisboa “seja reconhecida como uma cidade acolhedora de gentes de todo o mundo".

"No período de 31 de julho a 3 de agosto, os trabalhadores que não integrem as equipas operacionais de apoio ao evento e cujas funções o permitam deverão praticar teletrabalho por forma a racionalizar a circulação na cidade de Lisboa", pode ler-se ainda na nota.