GNR apreende 21 toneladas de pescado em Sines

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), na quinta-feira, apreendeu 20.960 quilos de pescado, no concelho de Sines.

A apreensão realizou-se durante uma operação de vigilância e controlo da pesca profissional, onde os militares da GNR detetaram cinco embarcações de pesca profissional com arte de cerco a exercer pesca sem licença ou autorização válida para a área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Desta forma, procedeu à apreensão do pescado, maioritariamente sardinha, no valor estimado de 58.808 euros.

O pescado apreendido pelas autoridades foi vendido em lota, tendo sido ainda elaborados os respetivos autos de contraordenação.