UEFA suspende Mourinho por quatro jogos devido a incidente na final da Liga Europa

A UEFA anunciou esta quarta-feira a suspensão de José Mourinho por quatro jogos, por “linguagem abusiva” contra o árbitro, Anthony Taylor, na final da Liga Europa.

Na final da competição, entre Roma e Sevilha em Budapeste, os espanhóis venceram nas grandes penalidades e Mourinho não ficou satisfeito com o desempenho da equipa de arbitragem.

O organismo que rege o futebol europeu abriu um processo disciplinar ao técnico português por confrontar a equipa de arbitragem na garagem do estádio depois do final do jogo.

“É uma desgraça do c******», «não há p*** de vergonha na p*** da cara» e «nem o Rosetti [da UEFA] foi capaz de dizer que não era [penálti]”, disse Mourinho.