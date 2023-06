Detidos quatro funcionários do Aeroporto de Lisboa que retiravam droga dos porões

A Polícia Judiciária, deteve três cidadãos portugueses e um estrangeiro, por suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

As detenções ocorreram em flagrante delito, na sequência de investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária, relacionada com as atividades de grupo criminoso que, “através de voos de linha aérea regular, se dedicava à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional”, explicou a PJ.

Os detidos, são funcionários de uma empresa prestadora de serviços de handling no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que retiravam a droga diretamente do porão dos aviões, logo após a sua chegada, impedindo dessa forma a fiscalização das autoridades.

Durante esta operação foi também apreendida uma elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse ao mercado, seria suficiente para pelo menos 336 mil doses individuais.

Essa droga tinha acabado de chegar a Lisboa num voo proveniente da América Latina.

A PJ procedeu ainda à apreensão de elevada quantidade de dinheiro, cinco viaturas automóveis de alta cilindrada, telemóveis e vários documentos.

Os detidos, com idades entre os 25 e os 44 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.