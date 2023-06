Rússia cumpriu "em grande medida" desmilitarização da Ucrânia

«A Rússia considerou hoje que o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia, declarado quando invadiu o país vizinho há quase 16 meses, foi já alcançado "em grande medida", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"A Ucrânia está a utilizar cada vez menos as suas próprias armas e cada vez mais os sistemas de armas fornecidos pelos países ocidentais", disse o porta-voz, acrescentando que uma das tarefas que o lado russo se tinha proposto "foi de facto cumprida em grande medida", referiu, citado pela agência espanhola EFE.

Peskov insistiu que a Ucrânia estava "fortemente militarizada" há um ano e meio, o que já não se pode dizer agora.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, esta semana, que os objetivos da guerra tinham sido adaptados ao longo da campanha, mas sem alterações fundamentais, enquanto o líder de Donetsk, imposto pela Rússia, Denis Pushilin, comentou as declarações do porta-voz do Kremlin, dizendo que Peskov se referia apenas às armas que a Ucrânia já tinha e que foram destruídas.

"Nesta parte, a desmilitarização foi concluída, mas isso não significa que a desnazificação não deva ser efetuada", disse Pushilin, citado pela agência russa TASS.