Qualidade do ar em Nova Iorque "constitui perigo para a saúde pública"

A qualidade do ar em Nova Iorque voltou, este domingo, a constituir um perigo para a saúde pública dos cidadãos devido ao fumo dos incêndios florestais no Canadá.

Segundo a Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos, o ar nova-iorquino encontra-se em níveis "nocivos", sendo assim recomendado a pessoas com doenças cardíacas, idosos, crianças e adolescentes de absterem-se de atividades prolongadas e extenuantes ao ar livre.

Contudo, a neblina de Nova Iorque não atingirá os níveis registados nos últimos dias, que deixaram os céus de Manhattan tingidos de laranja.

A qualidade do ar atingiu também níveis perigosos no sul do Canadá, onde se encontra o epicentro dos incêndios florestais, que já queimaram uma área do tamanho da Holanda em toda a Colúmbia Britânica, Alberta, Nova Escócia, Quebec e partes de Ontário.

Estes devem chegar no domingo à Península Ibérica, no entanto, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não constituem qualquer ameaça para a saúde humana.