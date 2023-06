'Rabo de Peixe' vai ter segunda temporada na Netflix

A Netflix anunciou, esta quinta-feira, que a série portuguesa "Rabo de Peixe", criada pelo realizador Augusto Fraga, vai ter uma segunda temporada.

"Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente”, adiantou o realizador, citado no comunicado da Netflix.

A estreia da série foi a 26 de maio e, cerca de três semanas depois, permanece no primeiro lugar de visualizações em Portugal.

Nas duas primeiras semanas de exibição, "Rabo de Peixe" esteve no 'top' global das dez séries mais vistas em línguas que não o inglês.