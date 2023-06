Maior pedra nos rins do Mundo retirada em cirurgia no Sri Lanka

Médicos militares do Sri Lanka fizeram história este mês, ao removerem a maior pedra nos rins de que há registo em todo o Mundo.

"A remoção da maior e mais pesada pedra nos rins do Mundo numa grande cirurgia ocorreu em 1 de junho no Hospital do Exército de Colombo", informaram os militares em comunicado.

Segundo informações do exército, a pedra foi removida do ex-sargento Canistus Coonge e pesava 801 gramas, cinco vezes mais do que o peso de um rim masculino.

A pedra nos rins de Coonge media 13,37 centímetros de comprimento.

O ex-sargento disse, em declarações à emissora local "Swarnavahini TV", que tinha dor abdominal desde 2020 e que a medicação oral não ajudava. "Disseram-me para fazer uma cirurgia depois de um exame. Agora, sinto-me normal", sublinhou.

Este caso ultrapassou o maior depósito renal registado anteriormente, de 620 gramas, num paciente no Paquistão em 2008.