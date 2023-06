Governo de Itália decreta luto nacional pela morte de Berlusconi

Esta data vai coincidir com o funeral de Estado do antigo primeiro-ministro italiano, na quarta-feira, um dia em que as bandeiras italianas e europeias também devem ser colocadas a meia haste em todos os edifícios públicos em Itália e em todas representações diplomáticas e consulares, entre hoje e quarta-feira.