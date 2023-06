Rússia assina contrato com unidade especial chechena Akhmat

O Ministério da Defesa da Rússia assinou um contrato de prestação de serviços com a unidade especial chechena Akhmat.

Esta contratação aconteceu depois deste contrato ter sido recusado pelo grupo de mercenários Wagner, anunciou o Governo russo.

"Espero que, no futuro, tendo em conta a nossa primeira experiência, outras unidades de voluntários assinem também contratos deste tipo", declarou o vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Alexei Kim, que assinou o contrato, assim como o comandante da Akhmat, Apti Alaudinov, de acordo com um comunicado do ministério.

O objetivo deste acordo é dar aos grupos o estatuto jurídico a que têm direito, incluindo subsídios sociais para os voluntários e famílias, bem como melhorar a eficácia no campo de batalha.