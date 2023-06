Taiwan alerta para manobras chinesas no seu espaço aéreo

O Ministério da Defesa de Taiwan informou, este domingo, que outros 24 aviões de combate chineses, acompanhados por quatro barcos, realizaram uma nova aproximação ao seu espaço aéreo e que os caças atravessaram a linha de segurança.

As forças taiwanesas, vigiaram de perto a manobra que ocorreu no sudoeste e sudeste da ilha, e acionaram aeronaves CAP, embarcações da Armada e sistemas de mísseis terrestres, como resposta a estas ações, segundo explicou o ministério no Twitter.

A tensão na região começou com a viagem à ilha da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em agosto e, piorou após a visita da Presidente de Taiwan, Tsai Ing Wen, aos EUA, onde se reuniu com vários congressistas norte-americanos, ignorando os avisos de Pequim.

Taiwan tem um Governo independente desde 1949, mas a China considera o território sob sua soberania.