SIS. PSD quer que CPI apresente queixa-crime contra Galamba por "falsas declarações"

O PSD anunciou, esta quarta-feira, que vai apresentar um requerimento para que a Comissão de Inquérito à TAP apresente uma queixa-crime por “falsas declarações” do ministro João Galamba durante a sua audição.

Em causa está uma "discrepância grosseira", alegou o PSD antes da intervenção inicial de António Pires de Lima na comissão parlamentar, entre as declarações de Mendonça Mendes, João Galamba e o primeiro-ministro.

Os sociais-democratas defendem que a queixa contra o ministro das Infraestruturas deve partir da própria comissão de inquérito e não do PSD.

“Identificamos uma discrepância grosseira entre o relatado na CPI por João Galamba, o primeiro-ministro e Mendonça Mendes e, porque pode ter havido falsas declarações e isso configurar um crime, vamos dar entrada com um requerimento a pedir a extração da ata da audição do ministro João Galamba e remeter ao Ministério Público para avaliar se há lugar a aprofundar a eventualidade de um crime de prestação de falsas declarações na CPI”, justificou o deputado Paulo Moniz, coordenador do PSD na comissão.

Recorde-se que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro disse, na terça-feira, na comissão de inquérito que não tinha dado indicações para que o SIS fosse acionado, ao contrário do que tinha declarado João Galamba na sua audição.

O requerimento apresentado pelo PSD deverá ser votado pelos deputados da comissão na próxima quarta-feira.