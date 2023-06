Almada. Lar ilegal encerrado devido a falta de condições de salubridade

Um lar ilegal em Almada, no distrito de Setúbal, foi encerrado, na terça-feira, por falta de condições mínimas de salubridade, revelou a PSP, adiantando que alguns idosos tiveram de receber tratamento hospitalar imediato.

"Perante a falta de condições mínimas de salubridade e, inclusivamente a verificação do estado de saúde débil de alguns idosos, foi decretado o encerramento administrativo do lar", lê-se no comunicado do Comando Distrital de Setúbal.

Alguns dos utentes foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, outros foram entregues a familiares e os restantes encaminhados para locais de acolhimento da Segurança Social.