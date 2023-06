Paralisação na função pública convocada pela Fesinap começa na quarta-feira

A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública (Fesinap) convocou uma greve nacional de 7 a 9 de junho, reivindicando aumentos salariais e implementação do cartão refeição de 9,60 euros diários.

Segundo o pré-aviso de greve, a paralisação abrange os trabalhadores vinculados em regime de emprego público ou em regime laboral comum.

Em comunicado, a Fesinap explica que a paralisação é a nível âmbito nacional e abrange "todos os trabalhadores da administração pública", incluindo os trabalhadores dos hospitais EPE (entidade pública empresarial).

Na lista das reivindicações estão atualizações salariais, para combater o aumento do custo de vida e a instituição do cartão refeição na administração pública, através de negociação em acordo coletivo, para o valor diário de 9,60 euros.

"O Governo não pode continuar a tratar os trabalhadores com “esmolas”, quando todas as carreiras necessitam de uma revisão de alto a baixo, a começar pela indexação do salário às funções efetivamente exercidas pelos trabalhadores e não pela categoria de que são detentores", defende a federação sindical.