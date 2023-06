Ucrânia. Zelensky pede ao mundo uma reação após destruição de barragem

O Presidente da Ucrânia defendeu, esta terça-feira, que "o mundo deve reagir" à destruição parcial da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, que Kiev atribui a Moscovo.

"O mundo deve reagir. A Rússia está em guerra contra a vida, contra a natureza, contra a civilização", adiantou Volodymyr Zelesnky, que acusa os russos de colocarem minas na barragem antes de a fazerem "explodir".

"A Rússia fez explodir uma bomba, provocando danos ambientais massivos", afirmou Zelensky num discurso por videoconferência aos "Nove de Bucareste", uma organização que reúne nove países da Europa central e oriental membros da NATO.

"Trata-se da maior catástrofe ambiental provocada pelo homem na Europa desde há décadas", prosseguiu, sublinhando os riscos para a fauna e flora daquela zona.

"A Rússia é culpada de um brutal ecocídio", acusou Zelensky, apelando a que as forças de Moscovo sejam “consideradas totalmente responsáveis".

Sublinhe-se que a Rússia negou as alegações do chefe de Estado da Ucrânia e o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusou Kiev de “sabotagem deliberada", prosseguindo a estratégia de "privar a Crimeia de água".

Mas, Zelensky garantiu que "é fisicamente impossível fazer explodir [a barragem] de uma forma ou de outra desde o exterior, com bombardeamentos".