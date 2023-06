Portuguesa detida por tentar transportar 43 mil doses de cocaína no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve, nos últimos dias, fora de flagrante delito, uma cidadã nacional por fortes suspeitas da prática de um crime de tráfico de estupefaciente.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação em curso, onde foram recolhidas provas de que a detida foi responsável pela tentativa de transporte, para um outro país europeu, de uma considerável quantidade de estupefaciente intercetada no Aeroporto internacional de Lisboa, no caso cocaína, que foi apreendida e que, “caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 43.000 doses individuais”, explicou a PJ em comunicado.

A arguida, de 40 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada medida de coação de prisão preventiva.