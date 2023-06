Seca. Governo raciona água no Algarve

A seca continua a ser uma realidade em Portugal e, ainda que não sejam muitas, o Governo começa a tomar algumas medidas restritivas.

Nesta quinta-feira, foram anunciadas restrições ao consumo de água no sotavento algarvio, que têm como objetivo reduzir em 15% o consumo da água das massas subterrâneas no Algarve.

O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, depois de uma reunião da comissão de acompanhamento dos efeitos da seca que afeta especialmente as regiões do Alentejo e Algarve. Foi ainda anunciada a criação de uma taskforce.

Na barragem de Odeleite vão ser aplicadas medidas como a redução de 20% da quota de água para a agricultura; a redução, também de 20%, da água utilizada para campos de golfe; e, no caso dos campos de golfe e jardins precários, mesmo que haja uma alternativa como a utilização da água para reutilização, a redução será de cerca de 50%.

O ministro do Ambiente anunciou ainda uma reunião com a Associação de Municípios do Algarve para recomendar a redução da rega de espaços verdes e a eliminação da lavagem de equipamentos, tirando casos que impliquem a saúde pública. Em fase de conclusão, segundo Duarte Cordeiro, está uma proposta para alterar a Lei da Água.