Polémica com TAP. Alexandra Reis fica com 131 mil euros da indemnização

A antiga administradora Alexandra Reis terá de devolver 214 mil euros à TAP, o que representa 42,8% dos 500 mil euros que recebeu em fevereiro.

Segundo o Correio da Manhã, a também ex-secretária de Estado, que resignou ao cargo devido a esta polémica, ficará com 131 mil euros da indemnização, resultantes da compensação pelo fim do contrato, cerca de 56 mil euros, com e o valor correspondente a férias não gozadas, mais 75 mil euros.

Já o fisco tem de devolver os valores retidos em sede de IRS, à TAP e a Alexandra Reis, para que esta devolve então parte da indemnização.