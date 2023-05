Calor: termómetros globais devem atingir recordes nunca antes vistos

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) avisou, esta semana, que o aquecimento global está “ao alcance de uma ultrapassagem temporária de 1,5ºC para a temperatura média anual”, pela “primeira vez na história da humanidade”.

Adam Scaife, diretor de previsões a longo prazo do Met Office Hadley Centre da Grã-Bretanha, afirma que o acontecimento se deve às emissões de CO2 produzidas e ao fenómeno climático El Niño, em que os termómetros aumentam, assim como a duração de secas, em algumas partes do mundo, e grandes períodos de chuva noutras.

Recorde-se que, esta semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou que no final de abril, 89% de Portugal Continental estava em seca, quando em março era apenas 48%. Além disso, cerca de 14% do território continental está em seca extrema e quase 20% em seca severa