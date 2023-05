Judo: Telma Monteiro eliminada do Mundial

Telma Monteiro foi, esta terça-feira, eliminada por Kaja Kajzer no primeiro combate do Mundial de judo que está a decorrer em Doha, no Catar.

A judoca portuguesa, atual 11.ª classificada da hierarquia mundial desta modalidade, foi eliminada dois minutos e oito segundos do final do combate.

Telma Monteiro, de 37 anos, procurava o primeiro ouro em Campeonatos do Mundo.