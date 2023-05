Seca em Portugal é "muito preocupante", confessa ministro da Administração Interna

A situação de seca que o país atravessa nos últimos anos “é muito preocupante”, confessou, esta terça-feira, o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro disse, no âmbito de uma reunião na sede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que o mês de fevereiro deste ano foi “o mais quente de sempre” e abril “teve dias de temperatura recorde”.

“Temos vindo a sensibilizar instituições e câmaras municipais para ter os planos de defesa contra incêndios preparados", afirmou o governante, acrescentando que "a situação deve preocupar toda a comunidade nacional”.

Tendo em conta as "dificuldades em encontrar mão-de-obra para realizar os trabalhos de limpeza", José Luís Carneiro afirmou que a GNR vai notificar quem não fez esses trabalhos até ao prazo de 30 de abril.

Por sua vez, Duarte cordeiro, ministro do Ambiente, disse que "algumas zonas do país que não têm capacidade de abastecimento terão de tomar mais medidas de contingência", tendo sido identificadas "várias zonas do país com stress hídrico mais comum", tendo sido elaborados planos estratégicos para que o território ganhe "mais resiliência".

"Temos de adaptar o território às alterações climáticas, mas não queremos que territórios com baixa densidade populacional fiquem sem atividade. Queremos criar uma cultura de risco", acrescentou.