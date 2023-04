Desporto Profissional e Corrupção

“Os valores morais e as regras sociais são a pré-condição essencial a qualquer espécie de empreendimento cooperativo” (Francis Fukuyama). A diferença entre a ética e a estética é que a ética é um predicado do carácter, é da pessoa para se respeitar a si próprio, enquanto que a estética é só para os outros verem (Max Cunha). O Desporto Profissional (Futebol, etc.) tem como objectivo o ganho imediato de dinheiro, de bens materiais, enquanto que o Desporto Amador vive de valores morais e éticos, as pessoas respeitam-se a si próprias e ainda pagam para praticar Desporto. A diferença é abissal, e a consolação é o prémio maior que se recebe que premeia a vitória dos princípios sobre o vil metal e as honrarias dos homens muitas vezes compradas em troca da desonra.

A imprensa desportiva (Futebol Profissional) noticiou que a “Justiça”, está a averiguar possível corrupção com árbitros a receberem dinheiro de clubes para influenciarem resultados e compras de jogadores adversários para facilitarem resultados. Enfim, é a degradação moral total, é de facto a vingança dos ídolos do Futebol-Espectáculo, quando recordam a miséria em que viveram na sua juventude, as dificuldades, a falta de tudo o que os outros tinham, e eles sem nada até chegarem às Academias. É Sociologia pura e aplicada a reacção do filho de Ronaldo, este hoje multimilionário, quando o pai lhe mostrou a casa em que viveu em criança com os pais … ! Certos jornalistas, bem instalados na vida, começam a dizer que o Ronaldo vendeu a Pátria por 200 milhões. Não fosse o “engenho e a arte” estaria na miséria e os outros a assobiar para o lado. Que moral têm hoje, pessoas que se venderam, no passado, ou no presente se isso vier a ser provado na Justiça, para criticar CR7, por ter aceite 200 milhões, para trabalhar como profissional da bola, e depois como empresário e promotor desportivo?. Chamam-lhe “traidor” e coisas semelhantes, mas alguns, desses, que não fizeram o Serviço Militar, não pagam a Taxa Militar, não foram à Guerra e chamam “traidor” ao CR7, só porque está a trabalhar para ficar rico, ou será inveja?. Seria bom que fosse criado um organismo oficial para averiguar da honestidade, ou não, de certas que pessoas, que, de um momento para o outro, se arvoram em campeões da honestidade, da moral e da ética, mas depois, às vezes, têm um passado cheio de vergonha. Continuamos a acreditar em António Costa, como Primeiro-Ministro, embora seja difícil deglutir, “tantos casos e casinhos”, ao mesmo tempo, e ninguém sabia de nada… . “Sem capital social não pode haver sociedade civil, e sem sociedade civil não pode haver democracia bem sucedida” (Francis Fukuyama).

Pensamos, sinceramente, que a Democracia começa a estar em perigo, já que os escolhidos, se são os melhores, então depois de “escrutinados”, alguns levariam o carimbo de “não presta, e não pode exercer funções públicas”… . Depois de sabermos, há muitos anos, que existe muita interacção entre Futebol Profissional e Política e vice-versa, então precisamos de “limpar” esse horizonte, pois é difícil viver uma “paz podre”, assobiar para o lado e dizer “o rei vai nu”, ou será, que para alguns, ele vai vestido de nu?... Veremos.

Sociólogo